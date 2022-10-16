На уборку снега в Кирове выйдут 185 единиц техники

В текущем году схему очистки улиц распределили на несколько территорий и за каждым участком закрепили подрядчиков. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Александр Соколов 16 октября проверил готовность техники и материалов к зимней уборке улиц областного центра. Контракт на эту услугу заключили еще в августе с АО «Гордормостстрой». Подрядчик должен будет следить за содержанием порядка 7 млн кв.м. дорог, почти 1 млн кв.м. тротуаров, 3 млн кв.м. газонов.

В текущем году схему очистки улиц распределили на несколько территорий и за каждым участком закрепили подрядчиков. В зимний период будут работать пять субподрядных организаций: ООО «Нововятич», ООО «Автодорстрой», ООО «КУУ-4», ООО «ККХ» и ИП Ведерников. Для содержания улично-дорожной сети подрядные организации готовы вывести 185 единиц техники для уборки улиц.

Снег с улиц на полигоны должны вывозить в ночное время. Отметим, что в Киров уже завезли 5 тысяч тонн противогололедной смеси.

Жители областного центра могут круглосуточно пожаловаться на ненадлежащую уборку снега в единую диспетчерскую службу: 48-00-00, 64-00-00.