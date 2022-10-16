В Кировской области могут появиться молодежные советы

Губернатор выделил три ключевые миссии, на которых будет выстроена работа: «Молодые - молодым», «Молодые - городу и области» и «Молодые о будущем». Фото: kirovreg.ru

Глава региона Александр Соколов встретился с членами общественных организаций, представителями добровольческих объединений, студенческих отрядов, студентами вузов и ссузов. Как сообщили в пресс-службе правительства Кировской области, встреча прошла в выставочном зале Галереи Прогресса.

Перед этим Александр Соколов встретился с Ириной Арихиной и Данилом Краевым. Эти студенты неделю назад предложили губернатору ряд идей по улучшению городской инфраструктуры. Во время беседы подняли вопрос и о создании системы молодежного самоуправления

- У молодых людей всегда много современных и актуальных идей и инициатив. И кому, как не вам, предлагать, как должны развиваться города и область. Ведь за вами будущее региона, вам здесь жить и растить следующее поколение, - обратился губернатор к собеседникам.

Молодые люди пояснили, как, по их мнению, должно строиться взаимодействие с властью. Во время беседы ребята уточнили, что необходимо создать общественные молодежные советы при главах муниципалитетов.

Основными задачами этих объединений будут: привлечение молодежи к решению вопросов развития региона, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, толерантности, уважения к истории своей страны, родного города, профилактика негативных высказываний, организация молодежного сотрудничества и досуга, создание кадрового резерва.

Губернатор выделил три ключевые миссии, на которых будет выстроена работа: «Молодые - молодым», «Молодые - городу и области» и «Молодые о будущем».

Организовали встречу министерство молодежной политики и областной Дворец молодежи.