В Орлове молодой человек ограбил пенсионера

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области мужчина ограбил пенсионера, который от казался дать ему денег в долг. Как сообщили в пресс-службе МВД Кировской области, в Орловском районе 74-летний местный житель обратился с заявлением о том, что его ограбили.

По словам потерпевшего, в его дом пришел знакомый и попросил дать денег в долг. Мужчина отказал. Но гость бывал в квартире пенсионера и раньше. Он знал, где хранятся сбережения хозяина. Злоумышленник прошел на кухню и на глазах у пожилого мужчины забрал из тайника 8 тысяч рублей. После этого ушел из дома потерпевшего.

Сотрудники полиции нашли злоумышленника - ранее судимого 33-летнего жителя города Орлова. Мужчина сознался в преступлении. Но деньги уже успел потратить, съездив в Киров.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас расследование ведут дознаватели.