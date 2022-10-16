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Общество16 октября 2022 7:53

В Кирове 17 октября почти 100 домов снова останутся без электричества

Энергию отключат на срок от 2 до 9 часов
Алина Сашина
Причинами отключения ресурса станут плановый и капитальный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы и подключение нового потребителя.

Причинами отключения ресурса станут плановый и капитальный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы и подключение нового потребителя.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Новая рабочая неделя для кировчанан снова начнется с отсутствия электроэнергии. О плановых отключениях в Кирове 17 октября сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами отключения ресурса станут плановый и капитальный ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы и подключение нового потребителя.

График отключения в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах. Фото: geskirov.ru

График отключения в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах. Фото: geskirov.ru

Сроки отсутствия электричества зависят от типа деятельности и будут варьироваться от двух до девяти часов. Более всего от отключения энергии пострадают жители микрорайона Чистые пруды и Нововятского района.

График отключения в Нововятском районе. Фото: geskirov.ru

График отключения в Нововятском районе. Фото: geskirov.ru

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за временные неудобства. Уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (Ленинский, Октябрьский, Первомайский районы) и 529-555 и 255-957 (Нововятский район).