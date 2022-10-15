В Кирове пропала без вести женщина, нуждающаяся в медицинской помощи

Волонтеры просят кировчан помочь в поисках пропавшей. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают пропавшую без вести женщину, нуждающуюся в медицинской помощи. В последний раз Наталью Дубровскую видели 13 октября около 19.00. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Наталье Игоревне 64 года, рост 165 см, нормального телосложения, у нее светло-рыжие волосы до плеч. На момент пропажи женщина была одета в черную куртку и теплые джинсы такого же цвета, серые блестящие сапоги и черную шапку. Волонтеры сообщают, что Наталья Игоревна нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении кировчанки, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.