В Омутнинске осудили женщину, катавшуюся пьяной на мотоблоке

Суд приговорил ее к исправительным работам и лишил водительских прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омутнинске осудили женщину, катавшуюся в пьяном виде на мотоблоке. Об этом рассказали областной прокуратуре.

Инцидент произошел 9 мая. Полиция задержала 41-летнюю женщину, катавшуюся на мотоблоке по улицам поселка Восточный. Правоохранители заметили, что она была не совсем трезва, однако от прохождения медосвидетельствования отказалась. Как выяснилось, ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение.

В итоге суд вынес приговор: 120 часов обязательных работ. Кроме этого, женщину на два года лишили водительских прав.