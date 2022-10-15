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Происшествия15 октября 2022 13:12

В Омутнинске осудили женщину, катавшуюся пьяной на мотоблоке

Ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Суд приговорил ее к исправительным работам и лишил водительских прав.

Суд приговорил ее к исправительным работам и лишил водительских прав.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омутнинске осудили женщину, катавшуюся в пьяном виде на мотоблоке. Об этом рассказали областной прокуратуре.

Инцидент произошел 9 мая. Полиция задержала 41-летнюю женщину, катавшуюся на мотоблоке по улицам поселка Восточный. Правоохранители заметили, что она была не совсем трезва, однако от прохождения медосвидетельствования отказалась. Как выяснилось, ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение.

В итоге суд вынес приговор: 120 часов обязательных работ. Кроме этого, женщину на два года лишили водительских прав.