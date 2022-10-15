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Общество15 октября 2022 12:12

Кировчане могут подать заявку на догазификацию в мобильном офисе

Он начнет работу с 17 октября
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мобильный офис объедет все населенные пункты Ленинского и Октябрьского районов, включенные в план. Фото: admkirov.ru

Мобильный офис объедет все населенные пункты Ленинского и Октябрьского районов, включенные в план. Фото: admkirov.ru

Кировчане смогут подать заявку на догазификацию в мобильных пунктах. Об этом сообщает горадминистрация.

Мобильный офис начнет курсировать с 17 октября. Он выедет во все негазифицированные населенные пункты Октябрьского и Ленинского районов, включенные в план-график. Горожане смогут оформить заявку, а также получить консультацию по интересующим вопросам.

Для подачи заявки необходимы паспорт, правоустанавливающие документы на земельный участок и жилой дом, номера СНИЛС и ИНН. В случае подачи заявки представителем заявителя необходима доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия.

График выезда в Ленинский район можно посмотреть здесь. В Октябрьский - по этой ссылке.