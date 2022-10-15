В Кирове изменилось расписание ночных маршрутов автобусов

Расписание автобусов №46 и 53 подкорректировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове изменили расписание ночных маршрутов автобусов. Об этом сообщает горадминистрация.

Расписание подкорректировали с учетом предложений предприятий. Изменения коснулись ночных рейсов автобусов №46 и 53. Теперь они будут курсировать следующим образом:

- автобус № 46: от площади ХХ партсъезда - 22.10, 23.10, 00.15; от улицы Кирова (Нововятский район) - 21.40, 22.10; от механического завода - 23.10;

- автобус № 53: от завода «Авитек» - 22.00, 23.20 и 00.40; от завода «Сельмаш» - 22.40, 00.00 и 01.20.

Расписание автобуса №23 остается прежним. Изменения вступили в силу в ночь на 15 октября.

Напомним, ранее мы также сообщали, что ночные автобусы внесли в систему мониторинга ЦДС. Подробнее об этом - здесь.