В Кировской области вновь выросли цены на бензин

Наиболее цены выросли на газомоторное топливо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сентябре цены на бензин в Кировской области вновь выросли. Об этом сообщают эксперты Кировстата.

В среднем за месяц цена моторного топлива увеличилась на 0,5%. Бензин марки АИ-92 и 95 подорожал на 0,5% в сравнении с августом, АИ-98 и выше - на 0,%. Вновь подскочило в цене газомоторное топливо: на 5,7%. Подешевело только дизельное топливо. В сентябре его стоимость снизилась на 0,1% по сравнению с августом.

Стоит отметить, что впервые с начала года цены на бензин выросли только в августе.

Напомним, ранее мы писали о том, как изменились цены на товары и услуги в сентябре 2022 года в Кировской области. Подробнее об этом - здесь.