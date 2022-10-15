Прогноз погоды в Кирове на 15 и 16 октября: холодно, но без осадков

В субботу ожидается солнечная погода без осадков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выходные будут холодными, но не дождливыми. «Комсомолка» подготовила прогноз на 15 и 16 октября.

В субботу, 15 октября, температура воздуха поднимется до +7 градусов максимум. Днем выглянет солнце, погода будет преимущественно солнечной. Осадков не ожидается. Сильного ветра также не предвещается: по прогнозам синоптиков, порывы составят не более 4 м/с. Атмосферное давление составит 751-753 мм ртутного столба.

В воскресенье, 16 октября, ожидается преимущественно пасмурная погода, но дождя также не ожидается. За окном потеплеет не более, чем до +8 градусов. Сильного ветра ждать не стоит, однако к вечеру порывы могут составить до 8 м/с. Атмосферное давление поднимется до 756 мм ртутного столба.

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