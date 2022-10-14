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Общество14 октября 2022 13:38

В Юрьянском районе ограничат движение через ж/д переезд на дороге «Киров-Загарье»

На участке пройдет ремонт путей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ограничения введут 17 октября.

Ограничения введут 17 октября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Юрьянском районе 17 октября ограничат движение через ж/д переезд на дороге «Киров-Загарье». Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Ограничения будут действовать с 09.00 до 17.30. Движение транспорта обоих направлений будет осуществляться по одной полосе. Известно, что на участке пройдет ремонт путей с применением тяжелой техники.

- Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - добавили в пресс-службе.

Ранее мы сообщали, что в Омутнинском районе на три дня ограничат движение по переезду на трассе «Вятка».