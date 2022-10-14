В Кирове в парке Победы включили освещение

В парке провели плановые ремонтные работы. Фото: admkirov.ru

В Кирове в парке Победы восстановили освещение. Об этом сообщает горадминистрация.

В конце сентября мы сообщали об отключении освещения на территории парка: там проходило техобслуживание сетей. В течение недели специалисты заменили изношенные и поврежденные кабели. На некоторых участках пришлось провести земляные работы для прокладки линий. 13 октября освещение восстановили.

Это был второй этап повышения надежности системы, уточнили в мэрии. До этого, на первом этапе, в парке заменяли некоторые светильники.