В Кирове 14 и 16 октября пройдут «сплошные проверки»

На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове ожидаются традиционные «сплошные проверки». Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Ловить пьяных водителей будут 14 и 16 октября в Октябрьском и Ленинском районах. На заранее выбранных участках улиц будут останавливать все транспортные средства. Въезды и выезды из Кирова, а также пригородные зоны, тоже будут под контролем. В помощь автоинспекторам выйдут представители добровольных народных дружин, а также активисты «Ночного Патруля».

Кировчанам напоминают: за вождение в пьяном виде придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и расстаться с правами на срок от полутора до двух лет. В случае повторного нарушения грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, стоит помнить, что во всех патрульных автомобилях стоят видеорегистраторы.