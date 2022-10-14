Проверка слуха: в кировской школе №31 детям давали сырые котлеты?

В соцсетях кто-то из родителей пожаловался на якобы сырые котлеты, которые подали школьникам на обед. Фото: admkirov.ru

В кировских соцсетях разошелся слух о том, что учеников школы №31 кормят сырыми котлетами. Мэрия и родительский контроль опровергли эту информацию.

Как сообщает горадминистрация, в меню учеников за 12 октября входили ленивые голубцы, приготовленные на пару при температуре в 180-200 градусов. Бракеражная комиссия сняла пробы со всех готовых блюд и отметила это в специальном журнале. В случае недочетов блюдо доготовили или сняли бы с реализации. Однако замечаний не поступило.

Родительский контроль также побывал в школе. Его представители перепробовали все блюда и никаких нареканий у них не возникло. Ребята также отрицали факт произошедшего, заявив, что в столовой кормят вкусно.

Областной Роспотребнадзор в рамках внеплановой проверки отобрал пробы еды. Результаты будут известны позднее, сообщили в мэрии.