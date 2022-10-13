Мэрия Кирова увеличила список документов для оформления бесплатного проезда детям мобилизованных

Оформить бесплатный проезд можно в претензионном центре ЦДС. Фото: admkirov.ru

Мэрия расширила список документов, необходимый для оформления бесплатного проезда детям мобилизованных.

Ранее перечень включает в себя не только паспорт, справку из военкомата, свидетельство о рождении и транспортную карту (при наличии). Теперь к нему прибавились справки из школы и о регистрации места жительства ребенка.

Для получения льготы необходимо обратиться в претензионный центр ЦДС на Пятницкой, 2а. График работы:

- пн-чт с 08.00 до 18.00 без обеда; - пт с 08.00 до 17.00; - сб-вс - выходные. Ранее мы сообщали, что дети мобилизованных в возрасте от 7 до 18 лет смогут ездить на общественном транспорте бесплатно с 12 октября.