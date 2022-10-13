Кировчане выберут дороги, которые отремонтируют в 2023-2024 годах

Планируется отремонтировать проезжие части во всех районах города. Фото: admkirov.ru

Кировчане выберут дороги, которые отремонтируют в ближайшие два года. Об этом сообщает горадминистрация.

Принять участие в голосовании может любой желающий. Можно выбрать вариант из имеющихся или предложить свой. Пройти опрос можно здесь.

После изучения мнений общественности городские власти составят приоритетный список, по которому специалисты определят перечень работ. Он также должен будет пройти госэкспертизу. В порядок планируется привести проезжие части во всех районах Кирова, уточнили в мэрии.

В текущем же году в областном центре выполнят ремонт 47 участков дорог. Большинство из них уже приняты в эксплуатацию.