Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 12:50

В Кирове тротуары ограждают бетонными полусферами

Они появятся на 18 участках
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ограждения уже появились на семи участках. Фото: admkirov.ru

Ограждения уже появились на семи участках. Фото: admkirov.ru

В Кирове тротуары ограждают от проезда автомобилей бетонными полусферами. Об этом сообщает горадминистрация.

Работу проводят по обращениям горожан: они жалуются на водителей, заезжающих на тротуары, что запрещено правилами ПДД и создает угрозу жизни и здоровью пешеходов.

Бетонные полусферы ставят на местах, где чаще всего выявляют подобные нарушения. Всего они появятся на 18 участках. На семи из них уже побывали рабочие. В частности, ограждения установили на перекрестке улиц Профсоюзной и Карла Маркса, у ТЦ «Новинка» и кинотеатра «Колизей».

В мэрии также напомнили, что штраф за стоянку на тротуаре составляет 1,5 тысячи рублей. О нарушении можно сообщить в Госавтоинспекцию.