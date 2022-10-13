В Кирове тротуары ограждают бетонными полусферами

Ограждения уже появились на семи участках. Фото: admkirov.ru

В Кирове тротуары ограждают от проезда автомобилей бетонными полусферами. Об этом сообщает горадминистрация.

Работу проводят по обращениям горожан: они жалуются на водителей, заезжающих на тротуары, что запрещено правилами ПДД и создает угрозу жизни и здоровью пешеходов.

Бетонные полусферы ставят на местах, где чаще всего выявляют подобные нарушения. Всего они появятся на 18 участках. На семи из них уже побывали рабочие. В частности, ограждения установили на перекрестке улиц Профсоюзной и Карла Маркса, у ТЦ «Новинка» и кинотеатра «Колизей».

В мэрии также напомнили, что штраф за стоянку на тротуаре составляет 1,5 тысячи рублей. О нарушении можно сообщить в Госавтоинспекцию.