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Общество13 октября 2022 10:54

Консультация нумеролога и желание изменить судьбу: почему кировчане меняли ФИО в 2022 году

В министерстве юстиции назвали основные причины
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Причины для перемены имени у каждого кировчанина свои - как распространенные, так и не очень.

Причины для перемены имени у каждого кировчанина свои - как распространенные, так и не очень.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Министерство юстиции Кировской области подвело статистику по перемене имени за минувшие девять месяцев. Согласно данным ведомства, с начала года это сделали 506 жителей региона.

На то у них были разные причины: неблагозвучие, желание иметь двойное имя, родовую или девичью фамилию либо принадлежащую мужу, матери или отцу. Некоторые хотели иметь национальные ФИО.

В Минюсте также назвали несколько нетипичных причин перемены имени. Среди них - желание изменить судьбу: многие верят, что имя человека определяет его жизненный путь. А кто-то из кировчан решился на такой шаг после консультации нумеролога.

Стоит также отметить, что в минувшем году за аналогичный период имя поменяли 422 человека - меньше, чем в текущем.