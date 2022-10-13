Кировчан приглашают на субботники в Костино и Бахте

Присоединиться к уборке территорий смогут все желающие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает горадминистрация, 14 октября в 13.00 состоятся сразу два субботника: в Костино и Бахте. Уборка пройдет у мемориальных зон и на общественных территориях.

- О намерении принять участие в субботниках необходимо сообщить ответственным лицам с указанием наименования предприятия, организации, учреждения, количества участников, контактного телефона представителя. При себе иметь перчатки, инструмент, - сообщили в мэрии.

Ответственный за субботник в Костино - Вадим Алексеевич Рядчиков, т. 50-85-61. В Бахте - Наталья Михайловна Скопина, т. 7-919-520-93-15.

Теруправление по Октябрьскому району также просит руководителей предприятий и компаний 15 октября организовать субботники по уборке прилегающих территорий: сбору мусора, веток, покраске ограждений, малых архитектурных форм. Необходимо также обеспечить вывоз и утилизацию собранных отходов.