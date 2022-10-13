В Вятку 12 октября выпустили еще 30 тысяч мальков стерляди

Для компенсации ущерба, нанесенного природе хозяйственной деятельностью, в Вятку традиционно выпускают стерлядь. Фото: kirovreg.ru

В Уржумском районе 12 октября в Вятку выпустили 30 000 мальков стерляди. Мероприятие прошло в районе деревни Буйский Перевоз. В 2022 году это уже четвертый выпуск рыб в Вятку на территории нашего региона, сообщили в областном правительстве..

Напомним, первый выпуск был на территории города Вятские Поляны, два других - в Нововятском районе Кирова. Всего в этом году в Кировской области выпустили уже порядка 100 000 тысяч особей стерляди.

Специалисты министерства охраны окружающей среды рассказали, что мальков доставили в специальных емкостях. Температура воды в них была такой же, как сейчас в реке +9 градусов. Это позволит рыбкам быстрее адаптироваться в естественной среде.

Выпуск мальков контролировала специальная комиссия. В нее вошли представители отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, регионального министерства охраны окружающей, Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод» и трех организаций, которые компенсируют причиненный природе ущерб.