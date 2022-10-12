В Кирове без вести пропала 15-летняя девочка

В последний раз девочку видели утром 11 октября. Фото: vk.com/ornkirov

В Кирове разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю девочку-подростка. Полина Коснырева вышла из дома 11 октября около 8 утра и не вернулась. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Полине на вид 15-16 лет, рост 163 см, худощавого телосложения, у нее черные волосы и карие глаза. На момент ухода из дома девочка была одета в серую куртку, синие джинсы и красные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Полины, сообщите об этом по телефонам 89229642186 (инфорг поиска) или 02 (102).