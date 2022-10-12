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Общество12 октября 2022 11:01

В Нововятске на месте пустыря появился сквер

Все работы по благоустройству практически завершены
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сквер уже открыт для посетителей. Фото: admkirov.ru

Сквер уже открыт для посетителей. Фото: admkirov.ru

В Нововятске обустроили сквер на месте пустыря. Об этом сообщает горадминистрация.

Все благоустроительные работы практически закончены - осталось только установить декоративное ограждение по периметру сквера. На площади уложили брусчатку, заасфальтировали пешеходные дорожки, озеленили территорию за счет рулонных газонов, посадок травы и цветников. В сквере есть освещение, детские и спортивные комплексы, малые архитектурные формы. Монтаж ограждения закончат до 15 октября.

На данный момент сквер уже открыт для посетителей. На втором этапе благоустройства в нем планируется установить фонтан и сцену для проведения мероприятий.