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Происшествия12 октября 2022 10:05

В Советске студент техникума за ночь попытался угнать две машины

Его задержали, возбуждено уголовное дело
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Молодой человек протаранил ограждение и скрылся. Фото: скрин с видео УМВД по Кировской области

Молодой человек протаранил ограждение и скрылся. Фото: скрин с видео УМВД по Кировской области

В Советске студент техникума за одну ночь попытался угнать две машины. Подробности рассказали в областном УМВД.

Около двух ночи в полицию сообщили о ДТП: в ограждение въехала «Газель», водитель скрылся с места происшествия. Как выяснили правоохранители, машина принадлежала одной из организаций, откуда авто угнали. Судя по всему, горе-водитель не умел управлять транспортными средствами, отчего не уехал далеко.

Отрабатывая территорию, наряд ППС задержал неподалеку молодого человека, который и оказался угонщиком - студента местного техникума. Позднее выяснилось, что после ДТП с газелью парень решил рискнуть еще раз и попытался угнать УАЗ, принадлежащий все той же организации. Свою вину он признал, возбуждено уголовное дело.