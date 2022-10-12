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Общество12 октября 2022 9:19

В Кирове с начала осени поженились почти 500 пар

Многие брачующиеся приходят в ЗАГС с повесткой
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За минувший месяц также развелась 421 пара. Фото: yandex.ru/maps

За минувший месяц также развелась 421 пара. Фото: yandex.ru/maps

С начала осени-2022 в Кирове почти 500 пар связали себя узами брака. Об этом рассказали в региональном министерстве юстиции.

По подсчетам ведомства, с сентября поженились уже 479 пар. При этом многие из брачующихся приходят в ЗАГС с повестками, сообщает Минюст.

В то же время за минувший месяц развелась 421 пара, за девять месяцев - 3833. Это число меньше, чем в 2021 году за аналогичный период: тогда брак расторгли 3972 пары.

Напомним, ранее мы сообщали, что в сентябре 2022 года в Кировской области на свет также появились 792 ребенка.