В Омутнинском районе на три дня ограничат движение через ж/д переезд на трассе «Вятка»

Объехать участок можно будет через поселок Белореченск. Фото: Виталий КАРНАУХ

В Кировской области ограничат движение через ж/д переезд на федеральной трассе «Вятка». Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Речь идет о переезде в Омутнинском районе региона. На участке будут переукладывать настил и менять рельсы. Полностью переезд закроют 20 октября с 02.00 до 06.00. Частичное ограничение будет действовать 21 и 24 октября с 10.00 до 14.00. Транспорт будут пропускать по одной полосе.

- Объезд можно будет осуществить через железнодорожный переезд в поселке Белореченск Омутнинского района Кировской области. Проезд по автодороге будет возможен для автомобилей массой не более пяти тонн, - сообщили в пресс-службе ГЖД.

Автомобилистов просят учитывать информацию и с пониманием отнестись к временным неудобствам.