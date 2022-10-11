В Кирове ищут мужчину, пропавшего больше месяца назад

Если вы видели этого человека, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают мужчину, пропавшего более месяца назад. В последний раз Владимира Видякина видели 5 сентября. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Владимиру 39 лет, рост 163 см, нормального телосложения, у него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в темную куртку, спортивные штаны и кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.