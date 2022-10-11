В Ленинском районе Кирова двух подростков оштрафовали за утрату паспортов

Несовершеннолетние по небрежности лишились своих паспортов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ленинском районе Кирова прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как сообщили в горадминистрации, на заседании рассмотрели 13 персональных дел.

По итогам комиссия привлекла двух подростков к административной ответственности. Они по небрежности лишились своих паспортов. Еще один несовершеннолетний кировчанин заплатит штраф за проживание по недействительному паспорту.

Комиссия также приняла постановления об организации профилактической работы для устранения причин и условий, из-за которых подростки становятся безнадзорными.

- Все постановления направлены в адрес органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые организуют с детьми и взрослыми соответствующую профилактическую работу, - уточнили в КДН.