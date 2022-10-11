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Общество11 октября 2022 9:50

В Ленинском районе Кирова двух подростков оштрафовали за утрату паспортов

комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели 13 дел
Алина Сашина
Несовершеннолетние по небрежности лишились своих паспортов.

Несовершеннолетние по небрежности лишились своих паспортов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ленинском районе Кирова прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как сообщили в горадминистрации, на заседании рассмотрели 13 персональных дел.

По итогам комиссия привлекла двух подростков к административной ответственности. Они по небрежности лишились своих паспортов. Еще один несовершеннолетний кировчанин заплатит штраф за проживание по недействительному паспорту.

Комиссия также приняла постановления об организации профилактической работы для устранения причин и условий, из-за которых подростки становятся безнадзорными.

- Все постановления направлены в адрес органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые организуют с детьми и взрослыми соответствующую профилактическую работу, - уточнили в КДН.