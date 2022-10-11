В Котельничском районе пенсионерка пострадала в тройном ДТП

На дороге столкнулись сразу три автомобиля. Фото: ГИБДД Кировской области

В Котельничском районе произошло тройное ДТП. О происшествии сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась 10 октября в 11.50. На 312 км трассы «Вятка» столкнулись сразу три автомобиля: «Лада Гранта», «Киа» и «Ока». В результате ДТП пострадал только один человек - 76-летняя пассажирка «Оки». Насколько серьезные травмы она получила, не сообщается. Потребовалась ли ей госпитализация, неизвестно. Причины аварии уточняются.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали три человека. Погибших нет.