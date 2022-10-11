В Первомайском и Октябрьском районах Кирова отключат холодную воду

Холодное водоснабжение будет отсутствовать от 12 до 17 часов.
Фото: Дмитрий СМИРНОВ
Во вторник, 11 октября в двух районах Кирова несколько домов останутся без холодного водоснабжения. Как сообщили в МУП «Водоканал» параметры подачи холодной воды изменили в свзи с проведением ремонтных работ.
Ресурс будет отсутствовать:
С 00:00 до 17:00:
- ул. Мопра, д. 55а;
- ул. Володарского д. 44.
С 09:00 до 19:00:
- ул. Карла Маркса д. 56;
- ул. Лепсе, дома: 30а,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 42/1, 43, 44, 46, 50;
- ул. Физкультурников, дома: 1, 2, 2/2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8а, 9, 11, 13, 15;
- ул. Сормовская, д. 42.
Место подвоза воды можно узнать здесь.
МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.
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