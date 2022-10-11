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Общество11 октября 2022 7:24

В Первомайском и Октябрьском районах Кирова отключат холодную воду

При отсутствии ресурса будет организован его подвоз
Алина Сашина
Холодное водоснабжение будет отсутствовать от 12 до 17 часов.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать от 12 до 17 часов.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Во вторник, 11 октября в двух районах Кирова несколько домов останутся без холодного водоснабжения. Как сообщили в МУП «Водоканал» параметры подачи холодной воды изменили в свзи с проведением ремонтных работ.

Ресурс будет отсутствовать:

С 00:00 до 17:00:

- ул. Мопра, д. 55а;

- ул. Володарского д. 44.

С 09:00 до 19:00:

- ул. Карла Маркса д. 56;

- ул. Лепсе, дома: 30а,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 42/1, 43, 44, 46, 50;

- ул. Физкультурников, дома: 1, 2, 2/2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8а, 9, 11, 13, 15;

- ул. Сормовская, д. 42.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.

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