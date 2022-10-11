Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 5:35

Более 50 домов останутся без электричества 11 октября

Свет отключат из-за плановых ремонтных и эксплуатационных работ
Алина Сашина
Без света кировчане останутся на срок от 2 до 8 часов.

Без света кировчане останутся на срок от 2 до 8 часов.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Во вторник, 11 октября, более полусотни домов останутся без электричества. О плановых отключениях в Кирове сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый ремонт оборудования и эксплуатационные работы. Сроки отсутствия электричества зависят от типа деятельности и будут варьироваться от двух до восьми часов. Под отключения попадают жители домов на улицах Московской, Спасской, Мельникова, Шкляевской, Тенистой, Нижегородской, Солодки, Верещагина, Причальной. А также Северного и Причального переулков и Советского тракта.

Электричество будет отсутствовать по этим адресам. Фото: скан geskirov.ru

Электричество будет отсутствовать по этим адресам. Фото: скан geskirov.ru

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за временные неудобства. Уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (Ленинский, Октябрьский, Первомайский районы)