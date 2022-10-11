Более 50 домов останутся без электричества 11 октября

Без света кировчане останутся на срок от 2 до 8 часов. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Во вторник, 11 октября, более полусотни домов останутся без электричества. О плановых отключениях в Кирове сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами станут плановый ремонт оборудования и эксплуатационные работы. Сроки отсутствия электричества зависят от типа деятельности и будут варьироваться от двух до восьми часов. Под отключения попадают жители домов на улицах Московской, Спасской, Мельникова, Шкляевской, Тенистой, Нижегородской, Солодки, Верещагина, Причальной. А также Северного и Причального переулков и Советского тракта.

Электричество будет отсутствовать по этим адресам. Фото: скан geskirov.ru

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за временные неудобства. Уточнить информацию можно по телефонам: 255-977, 564-034 (Ленинский, Октябрьский, Первомайский районы)