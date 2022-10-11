В Кирове продолжают работать ночные маршруты автобусов

Все маршруты будут отображаться в системе ЦДС. Фото: kirovreg.ru

В Кирове ночные маршруты общественного транспорта продолжат работать. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов во время еженедельной планерки.

Автобусы продолжили работу с 10 октября. Работать по ночам будут следующие маршруты:

- автобус №23 «Биохимзавод - ЖД Вокзал». Время рейсов: 22.00, 23.00, 00.00, 01.15; - автобус №46 «Площадь Авитек - Механический завод». Время рейсов: 22.00, 23.00, 00.00, 01.15;

- автобус №53 «Площадь Авитек - Завод Сельмаш». Время рейсов: 22.00, 23.00, 00.00, 01.15.

Планируется, что все маршруты будут отображаться в системе ЦДС.