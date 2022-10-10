В Кирове улицу Сурикова достроят в октябре

Сейчас подрядчик укладывает верхний слой асфальта. Фото: admkirov.ru

Строительство улицы Сурикова завершится в октябре. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее в ряде СМИ разошлась информация, что завершение работ отодвинулось до 15 ноября. Как пояснили в мэрии, это обусловлено тем, что в проектно-сметную документацию внесли некоторые изменения: в ходе строительства обнаружились новые коммуникации, которые необходимо было официально зафиксировать. Проект после корректировки прошел экспертизу и получил положительное заключение. Это никак не влияет на сроки работ.

На данный момент подрядчик укладывает верхний слой асфальта на участке и обустраивает пешеходные зоны. Строительство будет закончено в октябре в зависимости от погоды.

В мэрии также напомнили, что итогом работ будет четырехполосная дорога со съездами на перекрестках и во дворы, с тротуарами, освещением, зелеными зонами.