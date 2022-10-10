В Кирове взяли пробы воздуха после жалоб горожан на неприятные запахи

Специалисты определят наличие в воздухе загрязняющих веществ. Фото: kirovreg.ru

В Кирове специалисты отобрали пробы воздуха после жалоб горожан на неприятный запах. Об этом сообщает областное правительство.

В соцсетях кировчане сообщают о неприятных запахах в юго-западном районе Кирова, а также на Филейке и в микрорайоне Метроград. 10 октября сотрудники Кировского областного центра охраны окружающей среды и природопользования провели выезд. Пробы воздуха отобрали на улицах Краснополянской, Весенней, Орджоникидзе. Специалисты определят наличие в нем сероводорода, аммиака, формальдегида, гидроксибензола, оксида углерода и оксида азота.

- По результатам отобранных проб в министерство будет передан протокол с заключением. По органолептическим показателям на момент отбора проб неприятный запах в воздухе не зафиксирован, - прокомментировали в Минприроды региона.

Кировчане могут сообщить о неприятных запахах по телефонам:

- 40-67-10 - областное управление Роспотребнадзора;

- 8-800-550-80-45 - Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора;

- 27-27-52 (доб. 5260) - Минохраны окружающей среды Кировской области.