В Кирове продают здание Петербургского лицея за 74,8 миллиона рублей

Здание находится на улице Володарского. Фото: avito.ru

В Кирове на продажу выставили здание Петербургского лицея. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Здание расположено на улице Володарского, 114Б. Общая площадь - 850 квадратных метров. На сайте указана стоимость 88 тысяч рублей за один квадратный метр; таким образом, продавец хочет выручить за здание почти 75 миллионов рублей.

Из указываемых в объявлении плюсов - наличие официального договора с арендатором, возможность использования строения под свои проекты и возведения третьего этажа. На данный момент здание используется целиком в образовательной сфере, сообщает продавец.