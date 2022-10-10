В Кирове два 17-летних подростка угнали чужой автомобиль

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове двое подростков угнали автомобиль. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Инцидент произошел на днях. Два 17-летних подростка увидели машину возле одного из домов по улице Широнинцев. Молодые люди решили покататься и с этой целью угнали автомобиль. Как они завели его - неизвестно. Очевидно, вскоре пропажу авто обнаружил его хозяин, а юных угонщиков довольно быстро разыскали и задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Угон группой лиц по предварительному сговору». На данный момент расследование продолжается.