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Происшествия10 октября 2022 8:15

В Кирове два 17-летних подростка угнали чужой автомобиль

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове двое подростков угнали автомобиль. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Инцидент произошел на днях. Два 17-летних подростка увидели машину возле одного из домов по улице Широнинцев. Молодые люди решили покататься и с этой целью угнали автомобиль. Как они завели его - неизвестно. Очевидно, вскоре пропажу авто обнаружил его хозяин, а юных угонщиков довольно быстро разыскали и задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Угон группой лиц по предварительному сговору». На данный момент расследование продолжается.