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Общество10 октября 2022 7:28

В Кирове на 10 дней перекрыли движение по перекрестку улиц Свободы и Орловской

На проложенных под проезжей частью теплосетях возник дефект
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы начнутся сегодня, 10 октября.

Работы начнутся сегодня, 10 октября.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекроют движение по перекрестку улиц Свободы и Орловской. Об этом сообщили в горадминистрации.

Как стало известно, на участке проложены коммуникации, которым необходим срочный ремонт из-за выявленного дефекта. Земляные работы начнут сегодня, 10 октября. Движение будет перекрыто по 20 октября. На всех участках, ведущих к перекрестку, заблаговременно выставят знаки, предупреждающие об ограничениях.

Водителей просят быть предельно внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом информации.

Напомним, ранее мы сообщали, что движение по перекрестку улиц Некрасова и Пугачева откроют после 15 октября. Подробнее - здесь.