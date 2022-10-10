В Кирове на 10 дней перекрыли движение по перекрестку улиц Свободы и Орловской

Работы начнутся сегодня, 10 октября.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Кирове временно перекроют движение по перекрестку улиц Свободы и Орловской. Об этом сообщили в горадминистрации.
Как стало известно, на участке проложены коммуникации, которым необходим срочный ремонт из-за выявленного дефекта. Земляные работы начнут сегодня, 10 октября. Движение будет перекрыто по 20 октября. На всех участках, ведущих к перекрестку, заблаговременно выставят знаки, предупреждающие об ограничениях.
Водителей просят быть предельно внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом информации.
Напомним, ранее мы сообщали, что движение по перекрестку улиц Некрасова и Пугачева откроют после 15 октября. Подробнее - здесь.