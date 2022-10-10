Прогноз погоды в Кирове с 10 по 14 октября: то дождь, то солнце

Погода на неделе выдастся достаточно прохладной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На грядущей неделе нас снова ждут погодные качели. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 10 по 14 октября в Кирове.

Понедельник, 10 октября

Температура воздуха достигнет +10 градусов максимум. День будет пасмурным, в полдень ожидается непродолжительный дождь. С утра возможны порывы ветра до 8 м/с, днем они утихнут до 4 м/с. Атмосферное давление поднимется с 748 до 752 мм ртутного столба.

Вторник, 11 октября

В течение всего дня будет стоять солнечная погода, без осадков. Воздух прогреется до +9 градусов. Сильного ветра не ожидается: его скорость составит не более 1 м/с. Атмосферное давление будет стабильным - 752 мм ртутного столба.

Среда, 12 октября

В этот день ожидается пасмурная погода, без осадков. Утром будет прохладным, +6 градусов, в полдень температура воздуха поднимется до +9, к вечеру опустится до +7. Порывы ветра составят до 4 м/с максимум. Атмосферное давление - 749 мм ртутного столба.

Четверг, 13 октября

В течение всего дня ожидаются дожди, местами весьма сильные. Температура воздуха достигнет +7 градусов максимум. Ожидается усиление ветра: синоптики прогнозируют порывы до 8 м/с. Атмосферное давление останется на прежней отметке в 749 мм ртутного столба.

Пятница, 14 октября

День будет солнечным, без осадков. Воздух также прогреется до +7 градусов максимум. Ветер успокоится, порывы составят не более 3 м/с. Атмосферное давление поднимется до 752 мм ртутного столба.

Отметим, что прогноз погоды на октябрь в Кирове можно прочитать по этой ссылке.