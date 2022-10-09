В Кирове ищут пропавшего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

Мужчину не видели с 28 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают пропавшего без вести мужчину, нуждающегося в медицинской помощи. Максим Костин ушел из дома 28 сентября и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Максиму 30 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, у него темно-русые короткие волосы и серо-голубые глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны, серые кроссовки на белой подошве.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.