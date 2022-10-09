«Куприт» объяснил, почему не вывозился мусор с нескольких площадок в Кирово-Чепецке

Мусор не вывозили из-за неисправностей баков - в том числе разрушения одного из них. Фото: vk.com/regoperator43

На минувшей неделе с нескольких площадок в Кирово-Чепецке не вывозили мусор, на что пожаловались местные жители. Регоператор объяснил, в чем причина.

Речь идет о мусорных контейнерах у домов №17 по улице Калинина и №24 по Луначарского. После жалоб жителей выяснилось, что вывезти отходы невозможно ввиду неисправности баков - в частности, полного разрушения одного из них. «Куприт» связался с управляющими компаниями, собственниками объектов, для решения ситуации. На данный момент на площадках стоят временные контейнеры, отходы вывезены.

- Подчеркиваем, что согласно ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обязанность по обустройству контейнерной площадки, в том числе замена и ремонт вышедших из строя баков, должна осуществляться собственником контейнерной площадки, либо муниципалитетом. Халатное отношение к этому правилу нередко влечет за собой срыв графика вывоза отходов, - добавили в «Куприте».