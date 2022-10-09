Полицейские изъяли из кировских магазинов более пяти тысяч литров алкоголя

Проверки в магазинах проходят по обращениям кировчан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове полиция в ходе рейдов по алкомаркетам изъяла более пяти тысяч литров спиртного. Об этом сообщили в областном УМВД.

Проверки проводятся по обращениям горожан. Так, на днях только в районе Лянгасово выявили четыре круглосуточных магазина, торгующих алкоголем без лицензии и специальных федеральных марок. Виновных привлекут к ответственности по результатам проведенных административных расследований.

Всего в ходе проверок выявлено более 700 нарушений. Возбуждено 12 уголовных дел за незаконную розничную продажу алкоголя.