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Общество9 октября 2022 12:24

Полицейские изъяли из кировских магазинов более пяти тысяч литров алкоголя

В ходе проверок выявлено свыше 700 нарушений закона
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Проверки в магазинах проходят по обращениям кировчан.

Проверки в магазинах проходят по обращениям кировчан.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове полиция в ходе рейдов по алкомаркетам изъяла более пяти тысяч литров спиртного. Об этом сообщили в областном УМВД.

Проверки проводятся по обращениям горожан. Так, на днях только в районе Лянгасово выявили четыре круглосуточных магазина, торгующих алкоголем без лицензии и специальных федеральных марок. Виновных привлекут к ответственности по результатам проведенных административных расследований.

Всего в ходе проверок выявлено более 700 нарушений. Возбуждено 12 уголовных дел за незаконную розничную продажу алкоголя.