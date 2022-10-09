В Кирово-Чепецке обрушился балкон жилого дома

Происшествие случилось в одном из домов по улице Калинина. Фото: google.com/maps

В Кирово-Чепецке обвалился балкон одного из жилых домов. Пост об этом появился в паблике «Злой Чепчанин».

Автор поста, местная жительница, сообщила, что в момент обрушения на балконе были ее ребенок и собака. К счастью, оба успели вовремя отскочить. Женщина написала заявление в полицию и прокуратуру на свою управляющую компанию, а также обратилась к МЧС. Чуть позже она сообщила в комментариях под своим постом, что проблема решена:

- Управляющая компания балкон демонтировала, приехали МЧС, взяли объявления с них и сроки ремонта. Надеюсь что всё будет в срок.

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