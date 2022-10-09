Кировчан проконсультируют по вопросам психического здоровья

Получить консультацию специалистов сможет любой желающий. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кировской области пройдет прямая линия по вопросам психического здоровья. Об этом сообщает областное правительство.

10 октября во всем мире отмечается День психического здоровья. В этот день областной Минздрав запустит прямую телефонную линию по вопросам оказания психиатрической помощи детям и взрослым. Кировчане смогут задать вопросы по поводу депрессивных и невротических расстройств, подавленного настроения, нарушения работоспособности, сна и других проблем.

В областном правительстве также напомнили, что для жителей региона круглосуточно работает психиатрическая служба доверия для лиц, находящихся в острых кризисных ситуациях: 8-800-222-17-32. Звонок бесплатный для абонентов всех операторов связи.