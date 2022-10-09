Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 октября 2022 9:57

Кировчан проконсультируют по вопросам психического здоровья

10 октября Минздрав проведет прямую телефонную линию
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Получить консультацию специалистов сможет любой желающий.

Получить консультацию специалистов сможет любой желающий.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кировской области пройдет прямая линия по вопросам психического здоровья. Об этом сообщает областное правительство.

10 октября во всем мире отмечается День психического здоровья. В этот день областной Минздрав запустит прямую телефонную линию по вопросам оказания психиатрической помощи детям и взрослым. Кировчане смогут задать вопросы по поводу депрессивных и невротических расстройств, подавленного настроения, нарушения работоспособности, сна и других проблем.

В областном правительстве также напомнили, что для жителей региона круглосуточно работает психиатрическая служба доверия для лиц, находящихся в острых кризисных ситуациях: 8-800-222-17-32. Звонок бесплатный для абонентов всех операторов связи.