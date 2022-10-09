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Происшествия9 октября 2022 8:58

В Кирове задержали пропавшего без вести мужчину в момент кражи из магазина

Мужчина пытался вынести товар, не заплатив за него
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Молодого человека передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Молодого человека передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове пропавшего без вести мужчину задержали в момент попытки кражи из магазина. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

Инцидент произошел в областном центре на днях. Из магазина на улице Щорса поступил сигнал «тревога». По нему прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Как оказалось, на тревожную кнопку нажали сотрудники магазина: некий молодой человек пытался вынести товар, не заплатив за него.

Предприимчивого мужчину задержали. При установлении личности и проверке документов выяснилось, что он находится в розыске как без вести пропавший. Кировчанина передали полиции для дальнейшего разбирательства.