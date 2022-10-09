В Кирове задержали пропавшего без вести мужчину в момент кражи из магазина

Молодого человека передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове пропавшего без вести мужчину задержали в момент попытки кражи из магазина. Об этом сообщает областное управление Росгвардии.

Инцидент произошел в областном центре на днях. Из магазина на улице Щорса поступил сигнал «тревога». По нему прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Как оказалось, на тревожную кнопку нажали сотрудники магазина: некий молодой человек пытался вынести товар, не заплатив за него.

Предприимчивого мужчину задержали. При установлении личности и проверке документов выяснилось, что он находится в розыске как без вести пропавший. Кировчанина передали полиции для дальнейшего разбирательства.