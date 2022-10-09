Кировские УК будут штрафовать за плохую подготовку к зиме

С начала отопительного сезона поступило около 200 обращений от кировчан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировские УК могут оштрафовать за ненадлежащую подготовку к зиме. Об этом сообщает правительство региона.

С 15 сентября по 7 октября в областную ГЖИ поступило около 200 обращений от кировчан по поводу отопления. По каждому из них проводится проверка. В первую очередь специалисты оценивают работу УК по подготовке дома к зиме: теплосети должны быть промыты и опрессованы, системы отопления - содержаться надлежащим образом.

За плохую подготовку к отопительному сезону организация может заплатить до 350 тысяч рублей, а должностное лицо, допустившее нарушение, могут дисквалифицировать. Стоит отметить, что сейчас больше всего претензий кировчан поступают в адрес ООО «ЖКХ города Кирова».

Жителям области напоминают, что в случае проблем с отоплением нужно обращаться в свою УК. Если она не реагирует - то в Госжилинспекцию. Обратиться в ГЖИ можно следующим образом:

- по почте: 610020, г. Киров, ул. Дерендяева, 23;

- принести заявление лично по этому адресу и оставить в ячейке инспекции на этаже №1;

- на сайте ГЖИ в разделе «Расскажите о проблеме»;

- в личном кабинете на сайте ГИС ЖКХ.