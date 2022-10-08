Семьи мобилизованных получат компенсацию за посещение детских садов

Дети мобилизованных кировчан, обучающиеся в школах в первую смену, с 10 октября будут получать бесплатный завтрак, во вторую смену - обед. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детям из семей мобилизованных в соответствии с Указом президента в Кировской области предоставят бесплатное горячее питание. Такое решение приняло правительство региона, по информации пресс-службы этого ведомства.

Помимо этого, семьям мобилизованных жителей Кировской области должны компенсировать плату за посещение детишками дошкольных образовательных организаций. В министерстве образования уточнили, что постановление не заменяет уже имеющиеся меры социальной поддержки в части питания детей. Но при этом дает право на обеспечение бесплатным питанием детей мобилизованных граждан, ранее не попадающих под нормы социальной поддержки на питание.

Дети мобилизованных кировчан, обучающиеся в школах в первую смену, с 10 октября будут получать бесплатный завтрак, во вторую смену - обед. Родители или законные представители ребенка должны обратиться к директору школы и написать заявление.

Компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми мобилизованных граждан выплачивают после оплаты квитанции за фактическое посещение ребенком детского сада (дошкольной группы в школе). Выплаты последуют за фактическое посещение ребенком дошкольной организации с октября.

Получить компенсацию можно, написав заявление заведующей детским садом или дошкольной группой в школе. Все остальные необходимые сведения органы социальной защиты запросят самостоятельно. Компенсацию перечислят на расчетный счет заявителя после фактической оплаты за детский сад за текущий месяц, начиная с октября месяца. Деньги выплачиваются через органы социальной защиты населения.