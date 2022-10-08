Кировчанина подозревают в организации азартных игр

По версии следствия, в сентябре 2022 года в Кирове молодой человек проводил на улицах Ленина и Советской азартные игры. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове следственный комитет раскрыл незаконную организацию азартных игр. Как сообщили в ведомстве, в отношении жителя областного центра возбудили уголовное дело.

По версии следствия, в сентябре 2022 года в Кирове молодой человек проводил на улицах Ленина и Советской азартные игры. 29-летний мужчина организовал незаконную деятельность, используя платежные терминалы с установленным на них игровым обеспечением. Конечно, он использовал интернет.

Сотрудники следственного комитета проводят комплекс действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.