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Происшествия8 октября 2022 13:22

Кировчанина подозревают в организации азартных игр

Молодой человек проводил игры на улицах Ленина и Спасской
Алина Сашина
По версии следствия, в сентябре 2022 года в Кирове молодой человек проводил на улицах Ленина и Советской азартные игры.

По версии следствия, в сентябре 2022 года в Кирове молодой человек проводил на улицах Ленина и Советской азартные игры.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове следственный комитет раскрыл незаконную организацию азартных игр. Как сообщили в ведомстве, в отношении жителя областного центра возбудили уголовное дело.

По версии следствия, в сентябре 2022 года в Кирове молодой человек проводил на улицах Ленина и Советской азартные игры. 29-летний мужчина организовал незаконную деятельность, используя платежные терминалы с установленным на них игровым обеспечением. Конечно, он использовал интернет.

Сотрудники следственного комитета проводят комплекс действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.