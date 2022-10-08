В Кирове и.о. заместителя главы администрации стал Сергей Стяжкин

Сергей Владимирович окончил Вятский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в 1996 году. Фото: admkirov.ru

Исполняющим обязанности заместителя главы администрации города Кирова стал Сергей Стяжкин. По информации пресс-службы ведомства, он будет курировать строительство и градостроительство.

Сергей Владимирович окончил Вятский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в 1996 году. В этом же учебном заведении он получил и второе высшее образование - по направлению подготовки «Экономика».

С 1996 по 2015 годы работал в строительных организациях.

В 2015-2018 годах работал начальником управления строительства и развития инженерной инфраструктуры администрации города Кирова.

С 2018 по 2022 год занимал разные должности в министерстве образования Кировской области, в том числе заместителя министра.