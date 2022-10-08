В Кирове изменили схему движения на кольцевой развязке на Павла Корчагина

Переход на новый этап работ требует изменения схемы движения в районе поворота на Субботиху. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове капитальный ремонт перекрестка улиц Павла Корчагина и Проезжей подходит к завершению. Как сообщили в горадминистрации, АО «Гордормостстрой» продолжает расширять дорогу у поворота на деревню Субботиха.

- Специалисты приступят к работам на крайней правой полосе 8 октября. На участке заменят дорожную одежду: устройство слоев из песка, щебня и асфальтобетона с трещинопрерывающей прослойкой, - рассказали в ГДМС.

Переход на новый этап работ требует изменения схемы движения в районе поворота на Субботиху. Для тех, кто едет в сторону Макарья, закроют правую крайнюю полосу. Но будет сохранено движение во всех направлениях. Но водителей просят внимательно отслеживать временные знаки и указатели при проезде кольцевой развязки.

В мэрии напомнили: капремонт кольцевой развязки проводят для увеличения пропускной способности перекрестка улиц Павла Корчагина и Проезжей. Здесь обустроят дополнительные полосы для тех, кто поворачивает направо, построят тротуары, сделают освещение, оборудуют пешеходные переходы, установят дорожные знаки и нанесут разметку.