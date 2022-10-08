В Кирове ночные рейсы автобусов отменили только на ближайшие выходные

В Кирове в субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, дополнительные ночные рейсы маршрутов общественного транспорта отменили. Фото: admkirov.ru
В Кирове в субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, дополнительные ночные рейсы маршрутов общественного транспорта отменили. Как сообщили в администрации города, это решение принято только на ближайшие выходные.
Напомним, что в связи с переводом предприятий оборонно-промышленного комплекса на работу в три смены было принято решение, что для работников таких предприятий маршруты общественного транспорта будут работать по специальному вечернему графику.
На новое расписание перевели маршруты:
- троллейбус № 3-К «завод Сельмаш - Площадь XX партсъезда»;
- автобус 53-К «Биохимзавод - Железнодорожный вокзал»;
- автобус № 46-К «Площадь XX партсъезда - Механический завод (Нововятск)».
По данной ситуации пояснения дал исполняющий полномочия главы администрации Кирова Вячеслав Симаков,
- По итогам работы в течение недели ночные рейсы действительно показали низкий пассажиропоток, - сказал Вячеслав Николаевич. - В связи с этим было принято решение приостановить действие ночных маршрутов только на предстоящие выходные дни - для более качественной проработки. До понедельника, 10 октября, отделу транспорта поручено внести изменения в расписание с учетом информации, полученной от предприятий, чтобы ночными рейсами могли воспользоваться как можно большее число кировчан. С понедельника ночные маршруты снова начнут работать.