В Кировской области транспортные полицейские задержали браконьера

В незаконно установленную сеть попали 29 рыб породы «белоглазка» и «чехонь». Фото: Кировский ЛО МВД России на транспорте

Во время рейда на реке Вятка сотрудники Кировского линейного отдела МВД России на транспорте обнаружили браконьера. Такую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что 44-летний житель Кировской области незаконно ловил рыбу на 464 километре главного судового хода реки в Арбажском районе.

Мужчина на моторной лодке установил ставную сеть возле берега реки. В нее попали 29 рыб породы «белоглазка» и «чехонь». Такая рыбалка нанесла ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Кировской области.

В отделении дознания Кировского линейного отдела МВД России на транспорте по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».